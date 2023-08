A bordo di un'auto con cocaina: arrestato a Marina di Pisa

Arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio, dai Carabinieri della Compagnia di Pisa impegnati in un servizio di controllo sul litorale, un cittadino straniero a Marina di Pisa.





I militari hanno sottoposto a controllo il 26enne, durante la notte, mentre si trovava a bordo di un'auto. Perquisito è stato trovato in possesso di numerosi dosi di cocaina per un peso complessivo di 25 grammi, oltre a 625 euro in contanti.Al termine delle operazioni, il giovane è stato arrestato, in attesa del giudizio direttissimo, davanti al Giudice del Tribunale di Pisa, previsto per stamattina.