Sorpreso con 6 dosi di cocaina, si oppone al controllo: arrestato

Arrestato la notte scorsa a Pisa dai Carabinieri un 23enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari della Sezione Radiomobile hanno sorpreso il giovane in possesso di 6 dosi di cocaina del peso complessivo di quasi 5 grammi e della somma in contanti di 245 euro, ritenuta provento di attività illecita. Durante il controllo l’uomo ha opposto resistenza ai Carabinieri e così è stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza; stamani sarà giudicato con rito direttissimo.