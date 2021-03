Trovati in possesso di metanfetamina: arrestati

A Pisa, la notte scorsa, i Carabinieri della Compagnia di Pisa, a conclusione di una breve attività d’indagine, hanno arrestato un 31enne ed un 24enne, per detenzione di stupefacenti.

A seguito di un controllo i militari hanno sorpreso il primo uomo in possesso di 4 involucri contenenti metanfetamina per un peso complessivo di quasi 4 grammi ed il secondo di quasi 1 grammo e mezzo della stessa sostanza; le perquisizioni, estese alle rispettive abitazioni, hanno inoltre consentito il rinvenimento a carico del primo di una bilancia di precisione ed a carico del secondo di materiale per il confezionamento della sostanza.

Arrestati, verranno giudicati stamani con rito direttissimo.