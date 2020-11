Sorpreso di notte con 27 grammi di eroina: arrestato

Arrestato a Pisa la notte scorsa dai Carabinieri un 49enne per detenzione di stupefacenti. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno sorpreso l’uomo in possesso di un involucro contenente 27 grammi di eroina.

Il 49enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo lunedì mattina.