Fermato con due grammi di marijuana, in casa altra droga: nei guai due fratelli

Arrestato dai Carabinieri della Stazione di Ponteginori (Montecatini Valdicecina) un 22enne per detenzione di droga. Nel corso di un normale controllo i militari hanno sorpreso un 19enne in possesso di due grammi di marijuana. La successiva perquisizione eseguita presso l’abitazione ha consentito il rinvenimento di tre barattoli in vetro contenenti complessivi settecento grammi di marijuana, illecitamente detenuti dal fratello maggiore del 19enne, il quale è stato arrestato.



Dopo le formalità di rito, il giovane di 22 anni è stato riaccompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza con rito direttissimo disposta per questa mattina davanti al Tribunale di Pisa. Il più giovane dei fratelli, invece, è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura.

