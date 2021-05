Vede i Carabinieri e tenta la fuga: aveva con sè cocaina pronta per lo spaccio

A Santa Luce, ieri sera, i militari della Compagnia Carabinieri di Volterra, nell’ambito di un servizio dedicato al controllo del territorio ed al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato un 26enne.

I Carabinieri hanno controllato e perquisito l’uomo, dopo che questi, alla vista dei militari, si era dato a precipitosa fuga. E' stato così trovato in possesso di 5 grammi e mezzo di cocaina, già suddivisi in 10 dosi, e della somma in contanti di 290 euro, ritenuta provento di attività di spaccio.

Arrestato, è stato trattenuto in camera di sicurezza e giudicato stamani con rito direttissimo.