Fermato con oltre 250 dosi di eroina alla stazione: arrestato

Arrestato dalla Polizia ferroviaria di Pisa, nell’ambito di specifici servizi di vigilanza all’interno della stazione e a bordo treno, un uomo di origine tunisina di 40 anni, in Italia da oltre 15 anni, già noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti in materia di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato sorpreso durante l’attività di spaccio. Una volta sottoposto al controllo, il pregiudicato ha reagito scagliandosi contro gli agenti e tentando la fuga, ma è stato fermato e perquisito.

E' stato trovato in possesso di 25 grammi di eroina, equivalenti a più di 250 dosi, che al dettaglio avrebbero fruttato circa 10mila euro.

All’esito del giudizio per direttissima davanti al Giudice del Tribunale di Pisa, dopo la convalida, il 40enne è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare e condotto nel carcere Don Bosco.