Spacciatori in azione nella notte della movida

Duplice intervento, nella serata di ieri, 7 novembre, della Squadra Volanti della Questura nella zona di piazza dei Cavalieri, cuore della movida e delle condotte illecite ad essa connesse come lo spaccio di droga.



Il primo intervento intorno alle 20.30 in via Ulisse Dini, nello slargo adiacente la statua del grande matematico. I poliziotti hanno sottoposto a controllo alcuni cittadini nigeriani, tra i quali un 29enne, in regola con la normativa sul soggiorno, che è stato trovato in possesso di una dose di hashish che teneva nascosta nel taschino anteriore del jeans. Lo stupefacente è stato sequestrato e l'uomo è stato amministrativamente segnalato come assuntore.



Gli stessi poliziotti del turno serale, ripreso il pattugliamento della zona assegnata del centro storico, poco prima delle ore 23 tra via Consoli del Mare e via Ulisse Dini hanno notato un andirivieni sospetto di cittadini africani; hanno simulato di proseguire il pattugliamento dando a vedere di non essersi accorti di nulla, invece hanno chiamato in rinforzo altre due pattuglie e, con i colleghi che intanto avevano chiuso entrambe le uscite di piazza Tristano Bonelli (sia lato Consoli del Mare che lato Ulisse Dini), hanno sottoposto a controllo 4 cittadini senegalesi.



Uno di questi, un 38enne conosciuto agli agenti perché sottoposto alla firma giornaliera in Questura poichè in precedenza arrestato per stupefacenti, accortosi della presenza della Polizia, ha lasciato cadere a terra sotto una vettura parcheggiata un involucro, appena prelevato da una fioriera dell’arredo urbano, convinto che con il buio la sua mossa non sarebbe stata notata.



I poliziotti invece hanno recuperato sia la dose gettata a terra che il resto di quelle occultate in fioriera e pronte per lo spaccio, per un totale di 11 involucri corrispondenti a quasi 32 grammi di hashish. Nelle tasche del pantalone gli sono stati anche sequestrati 70 euro in banconote di piccolo taglio, provento di un pregresso spaccio. L’ uomo è stato accompagnato in Questura e arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, ristretto presso le celle di sicurezza in attesa della convalida e del giudizio per direttissima.



Stamani è stato scortato in Tribunale, dove il giudice ha convalidato l’ arresto e, visti i precedenti, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Pisa, aggiornando il dibattimento al 14 dicembre prossimo.