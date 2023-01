Controlli in centro e in zona stazione: arrestati due spacciatori

Nella serata di sabato 21 gennaio i carabinieri della Compagnia di Pisa, nell’ambito di un servizio predisposto per contrastare il fenomeno della mala movida, hanno tratto in arresto due persone per detenzione ai fini di spaccio. In particolare nel tardo pomeriggio una pattuglia della Sezione radiomobile del Comando provinciale ha sorpreso un cittadino tunisino 20enne mentre era intento a confezionare, nascosto in una via nei pressi della stazione, alcune dosi di cocaina. Il ragazzo non si era accorto dell’arrivo dei militari e, dopo una breve fuga, è stato bloccato; la successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire quasi 5 grammi di droga e tutto l’occorrente per confezione le dosi.

Nella tarda serata invece i militari della stazione di Calci, di rinforzo nelle vicinanze di piazza dei Cavalieri per i servizi predisposti nel weekend, dopo aver monitorato un soggetto anch’egli di origine nordafricana che si comportava in maniera sospetta, lo hanno sottoposto a perquisizione personale rinvenendo ben 11 involucri di cocaina per un peso di oltre 4 grammi. Anche per lui sono scattate le manette. Per entrambi gli arrestati l’autorità giudiziaria ha disposto il rito direttissimo per la mattinata di lunedì 23 gennaio.