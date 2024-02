Pontedera, scoperta una centrale dello spaccio: arrestato un 22enne e denunciato un minorenne

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne e denunciato in stato di libertà un minorenne, poiché ritenuti responsabili di spaccio e detenzione di stupefacenti in concorso. Il fatto è avvenuto a Pontedera nel primo pomeriggio di venerdì 16 febbraio: i militari hanno notato un ragazzo consegnare un involucro ad un altro giovane in sua compagnia che, a sua volta, lo ha ceduto ad un uomo, già conosciuto dai Carabinieri quale assuntore di stupefacenti. Date le circostanze più che sospette, i Carabinieri sono intervenuti bloccando i tre ed accertando che l’involucro in questione, in realtà, conteneva eroina che il tossicodipendente aveva appena acquistato per 50 euro.

Le immediate e successive attività hanno consentito ai militari di rinvenire sul minorenne altre sette dosi di eroina, nonché la somma contante di 210 euro, ritenuta provento di attività di spaccio. Il minore è poi risultato essersi allontanato volontariamente da un centro di accoglienza nel Sud Italia ed attualmente ospite del complice, domiciliato nella città della Vespa. Successivamente, i militari hanno effettuato una perquisizione locale che ha consentito il rinvenimento di ulteriori quantitativi di sostanze stupefacente (circa 10 grammi di eroina e circa 10 grammi di hashish) nonché materiale per il confezionamento delle dosi.

Al termine delle operazioni, il ragazzo maggiorenne è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti in concorso con il minorenne, quest’ultimo per gli stessi reati è stato denunciato in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze e, contestualmente, affidato a personale di un idoneo centro di ospitalità gestito dal 'SEUS Toscana'. L’acquirente della dose che ha originato l’intera operazione è stato segnalato alla competente autorità amministrativa di Pisa.

L’intera sostanza stupefacente rinvenuta nella circostanza, il denaro provento dello spaccio ed i materiali idonei al confezionamento delle dosi sono stati sottoposti a sequestro e posti a disposizione delle competenti Autorità Giudiziarie. In particolare, il maggiorenne tratto in arresto è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Pontedera fino alla mattina successiva quando è stato presentato al Giudice del Tribunale di Pisa con rito direttissimo, il quale dopo aver convalidato l’arresto ha disposto per il reo l’obbligo di dimora nel Comune di Pontedera con obbligo di permanenza notturna presso il suo domicilio.