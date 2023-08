Escono dal bosco con la droga: arrestati due spacciatori

Nel territorio della Compagnia di Pisa i militari della Sezione Radiomobile hanno concentrato la loro attenzione sulle aree boschive prospicienti la pineta di Migliarino Pisano e della località La Bufalina nella giornata di giovedì 17 agosto. Nel pomeriggio l’attenzione dei militari è stata catturata da due giovani che, dopo aver parcheggiato la loro moto, si sono addentrati a piedi nella pineta.

I Carabinieri hanno quindi deciso di attendere che i due facessero ritorno. Una volta usciti dalla pineta sono stati fermati dai militari: all’esito della perquisizione personale e dei loro zaini i due sono stati trovati in possesso di 3 panetti di hashish per un peso complessivo di 260 grammi circa ed una dose di cocaina di 1,20 grammi.

Sono scattate immediatamente le manette per i due: un ventottenne e un ventenne, entrambi italiani e residenti in provincia di Lucca. I due uomini sono accusati di detenzione ai fini di spaccio. L’attività dei Carabinieri è stata quindi estesa nelle rispettive residenze, dove sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, un’ulteriore dose di hashish, residui di marijuana e un utensile per macinare la marijuana. Nella mattinata di venerdì 18 agosto, al termine del rito direttissimo, dopo la convalida dell’arresto i due sono stati sottoposti alla misura dell’obbligo di dimora.