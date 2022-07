Intensi controlli della Municipale in centro: arrestati due spacciatori

Intensa attività di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale nella serata di venerdì 15 luglio. Il contingente, costituito in larga parte da agenti del reparto 'Centro Storico' e da agenti del Nosu, coordinati dal commissario Paolo Migliorini, hanno passato al setaccio la zona della movida. Tramite l’osservazione delle telecamere sono stati notati due persone ampiamente conosciute per reati di spaccio, essendo già stati arrestati più volte nei medesimi luoghi proprio dalla Polizia Municipale (l’ultima volta venti giorni fa). I due, un 23enne e un 20enne, irregolari, disoccupati e pregiudicati, sono stati bloccati in flagranza di reato mentre approcciavano alcuni giovani.

Alla vista degli agenti hanno rifugio nel vicino minimarket di piazza Vettovaglie. Sono stati perquisiti e trovati in possesso di denaro (155 euro) e due dosi di cocaina pronte per la cessione. Una volta al Comando, il cellulare di uno dei due ha iniziato a squillare e dall'altra parte della cornetta un aspirante cliente si è lamentato della prolungata attesa in piazza, senza che fosse avvenuta la consegna della dose ordinata, dando anche un nuovo appuntamento allo spacciatore (un agente della Municipale rispondendo al telefono ha finto di essere il pusher) stavolta in via Roma 'per evitare guai'. Una volta giunto sul luogo dell'appuntamento, il cliente (italiano e impiegato in un locale del centro storico) è stato portato al Comando dove ha dichiarato di comprare abitualmente stupefacenti dal tunisino arrestato e di riconoscerlo senza ombra di dubbio.

Il Giudice, dottor Zucconi, ha convalidato gli arresti condannando entrambi gli stranieri alla pena di 4 mesi di reclusione con la misura cautelare dell’obbligo di firma tutti i giorni della settimana presso la Polizia Municipale. I controlli si sono estesi poi agli esercizi commerciali.E' stato sanzionato un locale situato via Cavalca poiché somministrava bevande alcoliche a minorenni. Inoltre è stato comminato un verbale da 6.666 euro al minimarket di lungarno Mediceo per avere venduto alcolici dopo la mezzanotte, pratica vietata dalla legge nazionale.