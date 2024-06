Scoperto un covo dello spaccio: arrestati due uomini

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Miniato hanno arrestato in flagranza due uomini per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, impegnati in un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno proceduto al controllo di un’auto con a bordo le due persone.

All’atto dell’identificazione, i Carabinieri hanno notato che uno dei due era piuttosto restio ad allontanarsi dalla vettura e tendeva a tornare nei pressi della macchina come a voler tenere 'sotto controllo' qualcosa. Insospettiti dall’atteggiamento del soggetto e dalla situazione, i militari hanno proceduto così a verifiche più approfondite della macchina e dei suoi occupanti, ritrovando nascosto - all’interno del sedile anteriore del passeggero - un calzino, al cui interno erano occultati sei involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di circa 547 grammi.

I militari, avendo sentore che i due potessero occultare altro stupefacente, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare, rinvenendo un bilancino di precisione, 2 panetti di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 1.600 grammi circa, 2 involucri della medesima sostanza per un peso complessivo di 140 grammi circa, la somma contante di 6.200 euro, nonché telefoni cellulari e tablet.

Al termine dei controlli i due uomini sono stati condotti dapprima in caserma per le formalità di rito e, al termine, accompagnati al carcere Don Bosco di Pisa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.