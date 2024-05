Furto in un condominio: sorpreso (e arrestato) mentre esce dall'abitazione svaligiata

Una segnalazione arrivata ai Carabinieri della Compagnia di San Miniato che ha permesso di arrestare per furto in abitazione un presunto ladro.

Movimenti sospetti erano infatti stati notati in un'area condominiale. I militari dell'Arma giunti sul posto hanno sorpreso una persona mentre usciva da un’abitazione dalla quale erano stati sottratti denaro ed una borsa contenente effetti personali, portafogli e documenti di proprietà delle vittime, che - ignare e svegliate poco dopo dai Carabinieri - hanno visto restituirsi subito i loro beni.



I militari hanno recuperato anche un borsone con all’interno gli oggetti che sarebbero stati utilizzati per introdursi nell’abitazione, ovvero cacciaviti, piede di porco, pinze e guanti, utensili posti sotto sequestro.

L’arrestato è stato trattenuto, come disposto dall’autorità giudiziaria, nella camera di sicurezza dell'Arma, in attesa del rito direttissimo davanti al Tribunale di Pisa, che si è tenuto nella mattinata di oggi e che ha visto la convalida dell’arresto e la traduzione dell'arrestato presso il carcere Don Bosco di Pisa.