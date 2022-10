Nasconde gli alcolici nello zaino: arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno arrestato in flagranza una persona per furto di alcolici. Il fatto è avvenuto in un supermercato del capoluogo, dove l’uomo è stato fermato, oltre le barriere antitaccheggio, dal personale della sicurezza interna con merce appena sottratta e occultata all’interno del proprio zaino.

La merce, consistente in diverse bottiglie di alcolici, del valore di oltre 40 euro, è stata restituita al responsabile del negozio. Nell’ambito della stessa attività, l’uomo è stato anche denunciato perché inottemperante al divieto di ritorno nel Comune di Pisa per tre anni, che gli era stato notificato nel mese di luglio 2021.