Furto in abitazione nel 2013: in carcere

A Ponsacco, i Carabinieri, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di applicazione e vigilanza sulle misure restrittive disposte dall’Autorità Giudiziaria, hanno arrestato un 34enne.

L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Pisa. Arrestato, è stato condotto in carcere, dove espierà la pena della reclusione di 11 mesi e 27 giorni, oltre a dover corrispondere la somma di 500 euro, per il reato di furto in abitazione, commesso a Pontedera nel 2013.