Rumori sospetti dall'appartamento dei vicini in vacanza: ladro finisce in manette

A seguito del potenziamento dei servizi di vigilanza e di controllo del territorio disposti dalla Questura di Pisa per il periodo di Ferragosto, nella notte tra il 13 e il 14 agosto il personale delle Volanti ha arrestato in flagranza di reato R.M., cittadino albanese di 28 anni senza fissa dimora sul territorio nazionale.

Strani rumori hanno insospettito intorno all'una gli inquilini di una palazzina di via Milano che hanno subito chiamato il 112 sapendo che i propri vicini erano in vacanza per il periodo estivo. Le Volanti intervenute immediatamente sul luogo della segnalazione hanno arrestato l'uomo per furto in abitazione. Il giovane alla vista degli agenti ha tentato la fuga ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento a piedi.

Sul portone di ingresso dell’appartamento erano visibili delle forzature e piccoli frammenti di legno a terra.

L’udienza di direttissima sarà celebrata la mattina di Ferragosto.

Le pattuglie sul territorio continueranno per tutto il periodo estivo a vigilare ogni quartiere della città e su tutto il territorio provinciale, assicurano dalla Questura, avvalendosi della preziosa collaborazione dei cittadini e delle loro segnalazioni al numero unico di emergenza 112.