Forza la finestra di un'azienda per rubare: arrestato

E' stato arrestato a Pisa per furto aggravato dai Carabinieri un uomo che si era introdotto all'interno di un'azienda per rubare. Il ladro aveva forzato una finestra e si era poi nascosto in un armadio. E' stato però scovato dai militari della Sezione Radiomobile. La perquisizione personale ha permesso di recuperare un tablet e un computer portatile, restituiti ai proprietari, oltre ad un passamontagna e ad arnesi da scasso.

L'uomo è stato così arrestato ed è stato trattenuto nelle camere di sicurezza per essere giudicato stamani con rito direttissimo.