Fermato due volte per furto in poche ore: collezione di denunce per un 54enne

Tentato furto aggravato e ricettazione, in flagranza di reato. Di questo ed altro è accusato un pluripregiudicato 54enne di Pisa, che nella tarda mattinata di ieri 14 aprile si è visto fermare più volte dagli agenti della Questura di Pisa.

Una pattuglia di poliziotti, alle 11.20 circa, mentre transitava in Corso Italia, ha notato e riconosciuto il soggetto stazionare nei pressi del negozio Barone. L'ipotesi di intenzioni illecite ha portato gli operatori ad aspettare e osservare. L'attesa è durata poco: l'uomo, ignaro della volante, è entrato ed uscito velocemente, portando via una borsa da uno scaffale. Quando ha cercato di dileguarsi però si è trovato presto braccato e bloccato. L'arresto si è concluso con la restituzione del bene da 350 euro al negozio.

La perquisizione personale ha infine portato gli agenti di trovare nella borsa a tracolla del 54enne dei prodotti per l'igiene personale, dei quali non sapeva giustificare il possesso. I prodotti sono stati sequestri perché ritenuti legati ad attività delittuosa, così è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di ricettazione.

Poche ore prima l'uomo era stato fermato presso il supermercato Esselunga di Cisanello: in quel caso era stato sorpreso a nascondere nella sua borsa due apparecchi elettronici e alcuni generi alimentari, oltrepassando le casse automatiche senza pagare. Anche in quel caso la Squadra Volanti ha promosso la denuncia per tentato furto aggravato e, una volta perquisito, il 54enne ha collezionato anche un'altra denuncia per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli. Con sé aveva anche una tenaglia di cui non sapeva giustificare la detenzione.

Alla fine della giornata, l'uomo ha trascorso la notte nelle celle di sicurezza della Questura. Stamani è stato scortato in Tribunale dove il giudice ha convalidato l'arresto e, a seguito di richiesta dei termini a difesa, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari preso la sua abitazione della immediata periferia pisana, in attesa della prossima udienza dibattimentale.