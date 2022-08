Chiede di andare in bagno, poi ruba il portafoglio di un dipendente del negozio

Era entrato la notte scorsa in un esercizio commerciale in zona stazione per usufruire del bagno e ne era uscito con il portafoglio di un dipendente che era riposto in un marsupio. A finire in manette per rapina impropria un cittadino italiano che, vistosi scoperto dal proprietario del portafoglio, ha cercato di fuggire sferrando calci e pugni.

Gli agenti delle Volanti della Polizia di stato, che erano casualmente sul posto per il normale servizio di controllo del territorio, vista la scena ed appreso dalla vittima del reato i fatti, hanno sottoposto a perquisizione personale il sospetto, trovando il portafoglio. Accompagnato in ufficio è stato così arrestato: l'udienza per direttissima è in programma per questa mattina.