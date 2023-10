Ruba scarpe in un negozio a Navacchio: donna arrestata

Era stata colta sul fatto, in un negozio di abbigliamento di Navacchio, mentre strappava i sistemi antitacchegigo da alcune paia di calzature, cercando poi di guadagnarsi la fuga, aggredendo a spinte e calci il personale del punto vendita intervenuto per bloccarla. Ad essere arrestata per il reato di rapina impropria una donna, che è stata fermata nel parcheggio antistante il negozio dai Carabinieri della Compagnia di Pontedera intervenuti sul posto.

La merce è stata restituita all'esercizio commerciale mentre la donna è stata accompagnata in caserma. Giudicata stamani con rito direttissimo, il giudice del tribunale ha convalidato l'arresto.