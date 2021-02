Ruba un paio di scarpe e prende a botte il negoziante: arrestato

A Pontedera i Carabinieri hanno arrestato un 44enne per rapina impropria. I militari dell’Aliquota Radiomobile sono infatti intervenuti in un esercizio commerciale, dove l’uomo, dopo aver sottratto un paio di scarpe, aveva ingaggiato una colluttazione con il proprietario del negozio, allo scopo di darsi alla fuga. Bloccato, è stato dichiarato in arresto e associato presso la Casa Circondariale di Pisa.