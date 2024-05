Ruba alcolici in un supermercato e lancia una lattina di birra per cercare di fuggire: arrestato

Intervento dei Carabinieri della Compagnia di Pisa in un supermercato della zona dove una persona aveva, poco prima, rubato alcolici.

Il ladro ha tentato di fuggire dagli addetti della vigilanza del negozio lanciando contro anche una lattina di birra, prima di venire definitivamente bloccato dai Carabinieri.

I militari intervenuti hanno quindi proceduto all’arresto del soggetto che è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando Provinciale, in attesa dell’udienza di convalida in programma stamani

L’arresto, a seguito di udienza, è stato convalidato e nei confronti del malvivente è stato emesso il provvedimento dell'obbligo di presentazione alla Polizia

giudiziaria