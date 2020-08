Spaccata al centro estetico: arrestato il 'ladro del tombino'

E' stato arrestato alle prime ore di stamani un ladro che aveva appena effettuato una spaccata con un tombino nel centro estetico 'Oba Oba' in via Santa Marta. Preziosa la collaborazione di un cittadino che ha chiamato il 113 per segnalare il furto in atto nel negozio.

Così le Volanti della Questura di Pisa si sono recate subito sul posto, coadiuvate nella delimitazione della zona da una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri. Gli agenti hanno subito notato che la porta di ingresso del negozio era stata infranta e che, all’interno, si trovava un uomo intento a rovistare. I poliziotti hanno bloccato il malvivente, rinvenendo davanti al negozio un tombino utilizzato per infrangere la vetrina. Proprio questo particolare modus operandi fa ritenere che la persona fermata sia l’autore degli altri numerosi episodi simili avvenuti nell’ultimo periodo nel centro cittadino, relativamente ai quali sono in corso indagini volte a chiarire la precisa attribuzione delle responsabilità.

La persona fermata è stata identificata per un senegalese di 35 anni, pluripregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale. L'uomo è stato dichiarato in arresto e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il pm di turno ha disposto il giudizio per direttissima, al termine del quale, il giudice, oltre alla convalida dell’arresto, ha disposto di trattenere il 35enne presso il carcere Don Bosco.

"Il risultato conseguito - sottolineano dalla Questura - è anche il frutto della abnegazione del personale dell’Ufficio Prevenzione Generale che, oltre alle Volanti sul territorio, ha investito specifiche risorse nella visione in diretta dalla sala operativa delle immagini trasmesse dalle telecamere di videosorveglianza".