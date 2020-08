Maltratta per anni compagna e figlioletta: la donna scappa e denuncia, arrestato

Al termine di una delicata indagine, ieri 13 agosto 2020, la Squadra Mobile ha fermato e sottoposto agli arresti domiciliari un cittadino extracomunitario da tempo stabilitosi nel pisano, accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna e della figlioletta in tenera età.

Il caso è salito all'attenzione della Polizia di Stato a giugno, alla fine del periodo di lockdown: è stato allora che la giovane madre, sfruttando l'uscita di casa dell'uomo, si è recata al Pronto Soccorso per sottrarsi alle violenze ed allo stato di indigenza e di abbandono in cui il compagno l’aveva costretta. Subito è stato attivato il codice rosa per mamma e figlia, così, dopo le cure mediche, le due sono state collocate in una casa rifugio.

La donna è stata quindi ascoltata in forma protetta dal personale specializzato della Polizia. Era molto scossa e temeva le possibili ritorsioni dell'uomo. Ha fornito un drammatico racconto di percosse e aggressioni subite negli anni, un’escalation di violenze fisiche, psicologiche ed economiche che la vittima, isolata e senza alcun familiare in Italia, non aveva mai avuto il coraggio di denunciare.

A seguito dell’ultima e più grave aggressione, nel corso della quale aveva riportato fratture e traumi seri, la donna era stata accompagnata in ospedale dal suo aguzzino e quindi, sotto la sua stretta vigilanza, non aveva avuto il coraggio di dire ai medici la vera origine di quelle lesioni. Finalmente a giugno è riuscita a liberarsi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini subito attivate hanno permesso di acquisire, informano gli inquirenti, numerosi riscontri al racconto denunciato dalla vittima e per l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per aver già in passato maltrattato altre donne, sono scattate le manette.