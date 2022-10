E' stato condotto in carcere un 30enne pisano responsabile di maltrattamenti ai danni dei propri genitori.

L’uomo, che dalla fine dello scorso mese di settembre era stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento al padre per diversi episodi di maltrattamenti commessi nei confronti del genitore, in due occasioni successive si era reso protagonista di ulteriori episodi di violenza anche nei confronti della madre, minacciandola anche con un coltello.

A seguito di tali avvenimenti, il giudice, tenuto conto della pericolosità dell’uomo, dimostrata dai diversi episodi di violenza e violazioni della misura cautelare alla quale era stato già sottoposto, ha emesso il provvedimento con il quale ha disposto nei suoi confronti l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

Nel pomeriggio di ieri, dopo la notifica del provvedimento, è stato portato al Don Bosco.