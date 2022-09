Dà fastidio in un locale e punta un coltello contro i poliziotti: arrestato

Persona molesta l'altra notte, poco dopo mezzanotte, in un esercizio commerciale in via di Pratale. Sul posto sono così intervenuti gli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato che si sono subito resi conto di avere a che fare con un soggetto in stato di alterazione psicofisica, peraltro già conosciuto per recenti fatti di violenza in città.

L’uomo, un tunisino di 38 anni, in Italia con regolare permesso di soggiorno, non ha esitato a scagliarsi contro i poliziotti mentre tentavano di identificarlo e allontanarlo dal locale nel quale stava recando disturbo.

Il 38enne è arrivato persino ad estrarre un coltello nei confronti della pattuglia che, a quel punto, lo ha bloccato definitivamente e lo ha arrestato.

Ieri mattina l’uomo è stato presentato al processo per direttissima dove, dopo la convalida dell’arresto, gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma giornaliero.