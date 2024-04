Abusi sessuali su un 14enne: arrestato pedofilo

E' stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Pisa un uomo per pedofilia. E' infatti accusato di aver abusato sessualmente di un minore di quattordici anni, arrivando a documentare le proprie azioni con lo smartphone.

Le indagini hanno avuto inizio grazie alle confessioni della giovanissima vittima ai genitori che hanno chiesto immediatamente aiuto al pronto intervento della Questura. Le indagini, tutte effettuate nel pieno rispetto della integrità psicofisica della minore, come sottolineano dalla Questura, sono riuscite in poche ore a delineare un grave quadro indiziario a carico dell’indagato, suffragato in maniera inequivoca dall’acquisizione delle foto dallo smartphone di quest’ultimo, peraltro eliminate proprio allo scopo di inquinare le prove degli abusi.



L’esito delle indagini effettuate ha portato pertanto la Procura della Repubblica a richiedere una ordinanza di custodia cautelare in carcere al giudice per le indagini preliminari, che ha accolto quanto prospettato dagli inquirenti. L'uomo è stato così condotto in carcere dalla Polizia.