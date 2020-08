Droga nelle mutande: arrestato 27enne

Arrestato, nei pressi della stazione di Pisa, dagli agenti della Polfer un cittadino di nazionalità nigeriana, di 27 anni, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti hanno visto il giovane dileguarsi dopo aver scambiato una dose di marijuana con un altro individuo, rimasto sconosciuto. Sottoposto a perquisizione personale nella flagranza di reato sono stati rinvenuti negli indumenti intimi del 27enne due involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente per un peso totale di 108 grammi; è stata, inoltre, sequestrata la somma di 180 euro, probabile provento dell'attività di spaccio.

Dopo la convalida dell’arresto, a seguito di giudizio per direttissima, per il ragazzo è scattata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Pisa.