Sicurezza, doppia operazione della Municipale: arrestati quattro pregiudicati

Nella notte di mercoledì 10 novembre è stato arrestato un uomo di orgine straniera, pluripregiudicato per spaccio, furto aggravato e porto abusivo di armi. E' stato riconosciuto dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza in centro storico come responsabile del furto subito pochi giorni fa in piena notte dalla Gelateria Manzi di via Oberdan. L'uomo, che è stato trovato in possesso di due pericolosi coltelli, è stato fermato e denunciato a piede libero per furto aggravato. Nella stessa notte sono stati arrestati altri tre uomini di orgine straniera, pregiudicati per reati di spaccio, intenti a spacciare droga in piazza delle Vettovaglie. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di dosi di cocaina e hashish, oltre alla somma di 525 euro. I tre sono stati tratti in arresto e il pubblico ministero di turno ha disposto il giudizio per direttissima, dove è stato convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma fino al processo, fissato per il 19 novembre

Il sindaco Michele Conti commenta con soddisfazione: "Ringrazio gli agenti della Polizia Municipale impegnati nelle brillanti operazioni che negli utlimi tre mesi e mezzo hanno portato all'arresto di 31 persone responsabili di reati di spaccio, di cui 20 destinatari di decreto di espulsione. Un grande risultato ottenuto grazie alla collaborazione con la Questura di Pisa che, dall'inizio del 2021, ha allontanato da Pisa ben 38 persone, accompagnandole ai Centri di permanenza per il rimpatrio".