I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato una persona per rapina impropria, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Nello specifico, nei giorni scorsi, i militari della locale Compagnia sono intervenuti in città presso un supermercato della zona dove hanno trovato un soggetto accusato di aver da poco consumato una rapina di generi alimentari e alcolici. Nella stessa circostanza, la persona fermata, per cercare di sottrarsi agli accertamenti, ha minacciato e tentato di colpire gli operatori intervenuti.

I Carabinieri hanno quindi proceduto all’arresto della persona, per la quale l’Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. I militari dell'Arma, ieri mattina, quando sono arrivati per portare l’arrestato in Tribunale, lo hanno sorpreso all’esterno della sua abitazione, senza un giustificato motivo. Alla fine quindi, oltre alla convalida dell'arresto, ha fatto seguito anche la denuncia per evasione.