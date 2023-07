Fermato con merce rubata, minaccia di 'farsi male' con coltello e bottiglia: arrestato

Arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pisa un uomo responsabile di resistenza a un pubblico ufficiale.

I militari nel transitare nei pressi della stazione ferroviaria di Pisa hanno notato un cittadino straniero a loro noto, destinatario della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Pisa e che pertanto non sarebbe dovuto essere presente in città. Lo hanno così sottoposto a controllo durante il quale si sono accorti che l'uomo aveva con se una borsa di tela, alla quale era ancora applicato un dispositivo antitaccheggio. Dalla stessa fuoriuscivano inoltre alcuni capi di abbigliamento.



Insospettiti i Carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo. A questo punto l'uomo ha estratto dalla tasca dei pantaloni un coltello multiuso con il quale ha minacciato di compiere atti di autolesionismo. I Carabinieri hanno avviato così una breve trattativa con la persona, riuscendo a riportarla alla calma e farsi consegnare spontaneamente il coltello.



Successivamente però, l'individuo, mentre i militari stavano recuperando la borsa, ha raccolto da terra una bottiglia di vetro rompendola con l’intenzione di proseguire nei suoi comportamenti, ma è stato immediatamente bloccato e tratto in arresto.

Gli indumenti e la borsa, per un valore di circa 350 euro, a seguito di ulteriori accertamenti, sono risultati essere stati rubati presso un esercizio commerciale del centro cittadino.



Per tali motivi, l'uomo è stato così anche denunciato per ricettazione e per porto abusivo di armi e/o oggetti atti ad offendere ed al termine del processo con rito direttissimo, celebrato questa mattina, è stato condotto presso il carcere 'Don Bosco'. L’intero materiale rubato è stato restituito al negozio.