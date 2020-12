Ubriaco, si oppone ai controlli dei Carabinieri: arrestato

Ubriaco e stordito tenta con insistenza di entrare in un appartamento. Fermato dai Carabinieri per un controllo, si oppone e finisce per sputare agli agenti: è accaduto a Terricciola, e i militari non hanno potuto fare altro che arrestare l'uomo 38enne protagonista dell'episodio.

Su richiesta della Centrale Operativa di San Miniato, i militari hanno localizzato l’uomo che, alla vista dei militari, si è rifiutato di fornire le proprie generalità e, con la mascherina abbassata, si è rivolto agli agenti con frasi oltraggiose, sputando e opponendosi al controllo con calci e pugni.