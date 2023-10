Si è presentato presso l'ufficio distaccato del Commissariato di Polizia di Stato di Pontedera, in piazza del Mercato, per accompagnare l'anziana madre che doveva rinnovare il permesso di soggiorno, ma gli agenti hanno scoperto che sul suo conto pendeva un'ordinanza di carcerazione per un totale di oltre 2 anni per i reati di maltrattamenti in famiglia, violazione degli obblighi di assistenza familiare e lesioni.



Protagonista dell'episodio un cittadino marocchino 49enne, con precedenti di polizia, residente in città, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

I poliziotti in servizio, dopo aver acquisito l’istanza della madre, hanno proceduto al controllo dell’accompagnatore scoprendo appunto che il 49enne, da quasi tre anni, si era reso irreperibile a seguito dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura del Tribunale di Pisa.

L'uomo è stato quindi arrestato e condotto presso il carcere Don Bosco.