Zona stazione, beccato mentre vende hashish: arrestato un 35enne

Nella serata di giovedì 10 febbraio, attorno alle 21.45, nella galleria di via Gramsci una pattuglia della Squadra volanti della Questura ha notato una coppia di uomini intenta in uno scambio sospetto. Uno dei due, dopo lo scambio, si è allontanato verso la stazione e immediatamente è scattata l'operazione degli agenti. La pattuglia, dopo aver richiesto l'invio di rinforzi, ha fermato l'acquirente mentre i colleghi si sono messi sulle tracce del presunto spacciatore. Dopo averlo bloccato, i poliziotti si sono fatti dall'acquirente un pezzetto di sostanza solida avvolta nel cellophane, che da successive analisi è risultato essere 1 grammo di hashish, che aveva acquistato proprio nella galleria di via Gramsci dallo spacciatore inseguito dalla seconda pattuglia al prezzo di 5 euro.

L'acquirente è un 21enne salvadoregno, regolarmente residente a Pisa: dopo il sequestro amministrativo per uso personale della sostanza stupefacente e relativa contestazione ai sensi art. 75/5° DPR 309/90, è stato rimesso in libertà. Nel frattempo l'altra pattuglia ha bloccato lo spacciatore, un 35enne nigeriano residente a Livorno, con precedenti per reati contro la persona, in regola con la normativa sul soggiorno. L'uomo è stato scortato in Questura e, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 53 grammi di hashish nascosti all'interno degli slip.

Il nigeriano è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il Pubblico ministero di turno ha disposto che l'arrestato fosse trattenuto nella camera di sicurezza della Questura per il giudizio direttissimo fissato per questa mattina alle ore 11.30. Il giudice ha convalidato l'arresto e, a seguito della richiesta dei termini a difesa, ha rimesso in libertà l'uomo aggiornando l'udienza per la trattazione nel merito.