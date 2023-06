Da Pistoia a San Piero a Grado con la droga da spacciare: arrestato

Nel pomeriggio di domenica 25 giugno la Polizia ha arrestato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un cittadino albanese 23enne residente in provincia di Pistoia. Nel corso del pomeriggio, durante un posto di controllo effettuato da una pattuglia della Squadra Volanti della Questura a San Piero a Grado, la pattuglia ha proceduto al controllo di un'auto con una persona a bordo.

Il conducente sin da subito si è mostrato restio al controllo degli agenti. Un operatore ha notato, mentre il 23enne stava prelevando i documenti dal cruscotto, un calzino nero rigonfio legato al cruscotto. Alla richiesta di mostrare il contenuto dell’involucro, l'uomo ha tergiversato e pertanto i poliziotti ne hanno esaminato il contenuto, sottoponendo l'uomo e il veicolo a una accurata perquisizione.

Il controllo ha consentito di scoprire e sottoporre a sequestro 2 cellulari Apple, 1 calzino con all'interno 33 involucri termosaldati contenenti cocaina, suddivisa in 27 palline dal peso di 24 grammi; hashish suddiviso in 6 palline dal peso di 7 grammi e anche 2 nastri isolanti (compatibili con quello usato per termosaldare le confezioni ), 1 taglierino e 450 euro. Il cittadino albanese al termine delle procedure è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto nelle celle di sicurezza della Questura; il magistrato di turno al termine del rito direttissimo svolto nella mattinata di lunedì 26 giugno ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.