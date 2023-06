Arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Pisa un 45enne di nazionalità marocchina, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.



I militari hanno controllato l'uomo sulla SS 1 Aurelia, ad un distributore di carburanti e lo hanno sorpreso con 7 involucri contenenti cocaina per oltre 6 grammi e mezzo, materiale per il confezionamento e banconote varie per oltre 200 euro, verosimilmente provento di attività illecita, il tutto sottoposto a sequestro.Arrestato, è stato trasferito nelle camere di sicurezza dell’Arma e verrà giudicato con rito direttissimo davanti al Tribunale di Pisa.