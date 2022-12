In bicicletta con la cocaina nascosta nelle mutande: fermato uno spacciatore

Nella serata di giovedì 1 dicembre, nel corso dei servizi antidroga effettuati dalla Sezione Narcotici della squadra mobile, i poliziotti hanno sottoposto a identificazione e perquisizione un giovane tunisino che, secondo le indicazioni provenienti dal territorio, era solito spacciare ai clienti utilizzando per i suoi spostamenti una bicicletta. L'uomo, un 26enne irregolare sul territorio nazionale, è stato individuato in piazza Vittorio Emanuele mentre si aggirava nella evidente ricerca di potenziali clienti, ed è stato pedinato da due agenti in abiti civili, che si sono finti una coppia, lungo Corso Italia fino a via s. Martino.

Il tunisino è stato bloccato in quest’ultima via, mentre è stato visto accelerare la pedalata forse perché si era accorto di essere stato pedinato, e portato in Questura per un controllo approfondito. Qui i poliziotti nei suoi slip hanno scovato un involucro contenente quasi 15 grammi di cocaina che, opportunamente tagliata e suddivisa, avrebbe fruttato circa un centinaio di dosi, per un ricavo di oltre 2.000 euro. Il tunisino è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e, su disposizione del Pubblico ministero di turno, è stato trattenuto nelle celle di sicurezza della Questura dove ha passato la notte.

Nella mattinata di venerdì 2 dicembre i poliziotti lo hanno scortato in Tribunale, dove il giudice ha convalidato il provvedimento precautelare dell’arresto e, a seguito della richiesta dei termini a difesa, il processo è stato aggiornato per la discussione nel merito, mentre il tunisino è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma quotidiano in Questura.