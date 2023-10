Notato in atteggiamenti sospetti: aveva droga addosso e a casa

Arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Pisa un uomo per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il soggetto ha destato l’attenzione dei militari ed è stato sottoposto a controllo mentre circolava nel centro della città. L’osservazione di alcuni suoi atteggiamenti ha fatto sospettare ai Carabinieri che potesse nascondere qualcosa di illecito. Così è stato sottoposto ad accertamenti più approfonditi e trovato in possesso di pochi grammi di hashish e cocaina, oltre a denaro contante.





Non escludendo che potesse detenere altro presso la propria abitazione, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire 165 grammi circa di hashish, alcuni grammi di eroina, marijuana e cocaina, 2 coltelli intrisi di sostanza stupefacente ed un bilancino di precisione.L’uomo è stato così arrestato e quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha disposto il trattenimento presso le camere di sicurezza dell’Arma, in attesa del rito direttissimo, fissato per questa mattina davanti al giudice del Tribunale di Pisa.