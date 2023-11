Andirivieni sospetto vicino alla piazza della stazione: arrestato uno spacciatore

Nella serata di martedì 7 novembre, attorno alle 19.30, il personale della Polizia è intervenuto in viale Gramsci, all'interno della Galleria 'A', dopo aver notato un andirivieni sospetto nei pressi della piazza della stazione. Sul posto sono arrivate due pattuglie della Squadra Volanti, che hanno cinturato la zona e chiuso ogni possibile fuga al presunto spacciatore. E infatti sul posto i poliziotti hanno bloccato un cittadino straniero, che aveva tentato di fuggire, identificandolo per un senegalese 42enne con precedenti specifici e con in atto la misura cautelare del divieto di dimora a Pisa, applicatagli dal Tribunale per una precedente vicenda di spaccio.

A seguito di perquisizione sul posto, l'uomo ha espulso dalla bocca due pezzi di sostanza resinosa di colore marrone scuro, che aveva cercato di ingoiare. La sostanza è stata successivamente analizzata dalla Polizia Scientifica ed è risultata essere hashish per un peso di circa 11 grammi: lo stupefacente è stato sequestrato insieme a due banconote da 5 euro, ritenute provento di spaccio. Il 42enne è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza della Questura, da dove nella mattina di mercoledì 8 novembre i poliziotti lo hanno scortato in Tribunale, dove il giudice ha convalidato l’arresto e, a seguito della richiesta dei termini della difesa, ha aggiornato la data del dibattimento, sottoponendo lo spacciatore all'obbligo di dimora a Viareggio.

Nel pomeriggio di martedì 7 novembre inoltre la Questura ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, sia nel centro storico che nei quartieri a ridosso della stazione, con l’impiego aggiuntivo di due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato. Sono stati complessivamente identificate 65 persone e controllati 26 veicoli.

Nel corso del servizio i poliziotti hanno proceduto al controllo di un 23enne di origini marocchine, dimorante a Capannori (Lucca): l'uomo è risultato avere a proprio carico un rintraccio per notifica del rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Lucca, a causa di alcuni precedenti penali. Lo straniero è stato accompagnato in Questura e, dopo il perfezionamento del provvedimento di espulsione ad opera dell'Ufficio Immigrazione, nella mattinata di mercoledì 8 novembre è stato accompagnato da una pattuglia della Polizia di Stato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Roma - Ponte Galeria, in attesa della definitiva espulsione verso il Paese di origine.