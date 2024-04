Arrestato pusher fermato a bordo di un'auto: addosso oltre 15 grammi di eroina

E' stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un cittadino tunisino con precedenti per droga, fermato dalla Squadra Volanti della Polizia durante un posto di controllo in zona La Cella a Pisa. Gli agenti hanno infatti notato un’auto con a bordo tre uomini che alla vista della pattuglia si sono mostrati particolarmente nervosi. Uno di loro ha anche cercato di nascondere qualcosa all'interno della giacca. Ciò ha insospettito i poliziotti che hanno immediatamente deciso di chiedere il supporto degli investigatori della Sezione Narcotici della Squadra Mobile.

E' stata quindi effettuata la perquisizione degli occupanti e del veicolo, un controllo che ha consentito di rinvenire indosso ad uno di essi tre involucri termosaldati di eroina del peso di oltre quindici grammi, una quantità con la quale si sarebbero potute confezionare più di settanta dosi che sul mercato locale avrebbero fruttato quasi 2000 euro.

E' scattato quindi l'arresto per il cittadino tunisino che è stato posto in custodia presso le camere di sicurezza della Questura a disposizione dell’autorità giudiziaria.