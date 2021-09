Stazione, spacciatore arrestato e espulso

Un altro arresto per spaccio di droga eseguito dalla Polizia municipale di Pisa dopo i due di pochi giorni fa. Ieri, martedì 28 settembre, gli agenti sono stati impegnati in una lunga operazione finalizzata ad incastrare uno spacciatore in zona stazione, per cogliere in flagranza di reato l’uomo.

L’operazione è iniziata alle 8.30 del mattino, quando una pattuglia di servizio in zona stazione ha fermato un giovane di nazionalità italiana, trovato in auto con un pregiudicato di origini straniere, noto alle forze dell’ordine. Condotti entrambi al Comando di via Battisti, gli accertamenti hanno confermato che l’uomo di nazionalità straniera risultava essere irregolare sul territorio italiano e avere precedenti per spaccio, rapina e danneggiamento, mentre il giovane italiano ha confessato di essere lì per acquistare una dose di cocaina, che lo spacciatore aveva subito ingoiato alla vista della pattuglia, come raccontato da lui stesso.

Il giovane ha inoltre rivelato agli agenti che il giorno prima aveva comprato a credito una dose di stupefacente da un altro spacciatore in viale Gramsci, il quale lo aveva rapinato del cellulare che aveva con sé, pretendendo poi il pagamento di 40 euro per restituire il telefono. A questo punto è scattata l’operazione della Polizia Municipale, grazie alla piena collaborazione del giovane, per cogliere sul fatto il pusher-rapinatore. Organizzato l’incontro con l’estorsore, il giovane ha accettato di pagare con 4 banconote da 10 euro siglate con la firma di un agente e fotocopiate, in modo da essere riconosciute. Ai tavoli di un esercizio commerciale di viale Gramsci, il giovane italiano si è presentato così all’appuntamento organizzato, ma lì non ha trovato il suo estorsore, ma un altro spacciatore di nazionalità straniera. Il giovane, avendo deciso di utilizzare le banconote segnate per comprare stupefacenti, si è spostato nella vicina via Vespucci insieme allo spacciatore: qui è avvenuto lo scambio della dose con i 40 euro segnati. Gli agenti della Municipale in borghese che hanno assistito alla scena hanno fermato il ragazzo con in mano ancora la dose di cocaina e poi hanno individuato lo spacciatore che nel frattempo era tornato ai tavoli del bar, dove altri agenti in borghese lo aspettavano per fermarlo.

Una volta perquisito, lo spacciatore è risultato in possesso di 5 banconote da 10 euro, delle quali 4 erano proprio quelle firmate e fotocopiate, e di una ulteriore dose di cocaina nascosta nel risvolto dei pantaloni. Tratto subito in arresto, l’uomo è stato processato per direttissima stamani dal Giudice del Tribunale di Pisa che ha convalidato l’arresto, condannandolo a 8 mesi di reclusione con possibilità di patteggiamento. Avendo scelto di patteggiare l’uomo sarebbe tornato in libertà con la condizionale, ma è stato invece accompagnato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa per essere condotto al CIE ed espulso immediatamente, in quanto non regolare sul territorio italiano.

“Sono già 18 gli arresti effettuati dalla Polizia Municipale di Pisa da giugno ad oggi - commenta l’assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno - l’operazione è stata eseguita a pochi giorni di distanza dall’arresto di altri due spacciatori, fermati in zona Vettovaglie e risultati destinatari del provvedimento di espulsione, di cui uno eseguito immediatamente. In tutti e tre i casi si è trattato di spacciatori con numerosi precedenti per spaccio di stupefacenti, violenze, rapine e danneggiamenti. Grazie all’intensa collaborazione con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa, per due di loro è scattata immediatamente la procedura di espulsione dal suolo italiano, mentre per il terzo rimane da eseguire il decreto, anche se è stato allontanato dal territorio del Comune di Pisa. Desidero esprimere i miei complimenti e un ringraziamento particolare agli agenti perché con queste brillanti operazioni stanno dimostrando che con volontà e professionalità è possibile contrastare la presenza degli spacciatori nella nostra città”.