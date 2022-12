Arrestato spacciatore pluripregiudicato: deve scontare oltre 5 anni di carcere

Gli agenti della Sezione Narcotici della squadra mobile della Questura hanno arrestato un tunisino quarantenne, ricercato dall’Ufficio Esecuzioni Penali presso la Procura della Repubblica di Pisa perché deve scontare una condanna cumulativa, per una serie di reati commessi a Pisa, a ben cinque anni e otto mesi di reclusione. La lista dei precedenti penali dell'uomo è molto lunga e corposa:

- nel 2017 aveva commesso un reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, aggredendo un poliziotto che era intervenuto per impedire all’uomo un danneggiamento in corso. Il tunisino aveva colpito il poliziotto con un rastrello, prima di essere bloccato e ridotto all’impotenza;

- sempre nel 2017 era stato bloccato dalla polizia in viale Crispi a bordo di un motorino rubato e era stato denunciato per ricettazione;

- ancora nel 2017 era stato fermato e denunciato per il danneggiamento di un'auto in viale delle Cascine; nella circostanza era stato trovato anche in possesso di un coltello a lama lunga, sequestrato, ricevendo anche un'ulteriore denuncia per violazione della legge sulle armi;

- nel 2020 era stato arrestato sempre dalla squadra volanti per il reato di rapina impropria. In concorso con un altro soggetto si era impossessato di alcune bottiglie di superalcolici all'interno di un supermercato collocato in centro e, al fine di guadagnarsi la fuga, aveva colpito ripetutamente gli addetti alla sicurezza;

- l’ uomo infine vanta diversi precedenti per spaccio che nel tempo hanno comportato diversi arresti in flagranza, tutti compiuti tra piazza santa Caterina, piazza delle Vettovaglie e piazza della Stazione.

Gli investigatori della squadra mobile della Questura, impegnati in borghese nel contrasto alle attività di spaccio nelle aree della movida e che sapevano della cattura pendente a suo carico, lo hanno riconosciuto mentre si confondeva tra la gente in un vicolo vicino a piazza delle Vettovaglie, luogo abitualmente frequentato dal malvivente, bloccandolo prima che si desse alla fuga. Dopo un passaggio in ufficio per le formalità procedurali è stato portato al Don Bosco, dove sconterà la pena comminatagli dal Tribunale.