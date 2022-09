Usa la sala giochi come centro per lo spaccio: arrestato e subito liberato

Nuovo arresto per spaccio di sostanze stupefacenti eseguito nel pomeriggio di sabato 17 settembre alla stazione dagli agenti del Nosu della Polizia Municipale. Gli agenti coordinati dal commissario Paolo Migliorini sono intervenuti tempestivamente all’interno della sala giochi di via Corridoni, dove un giovane tunisino, fingendo di giocare con una macchinetta, in realtà riceveva telefonate e clienti cui smerciare dosi di cocaina.

Il 21enne, irregolare, senza fissa dimora e disoccupato, con precedenti inerenti gli stupefacenti, deteneva in bocca 2 involucri di cellophane, contenenti 1.60 grammi di cocaina, pronti per essere ceduti. Alla vista degli agenti ha tentato una reazione, provando anche a ingoiare le dosi, ma è stato bloccato e perquisito. Oltre alla droga, è stato trovato in possesso anche di denaro in banconote di diverso taglio, provento dell’attività di spaccio, e di un telefono cellulare con numerosi messaggi di richiesta di stupefacenti da parte di molti clienti italiani, alcuni già noti alla Polizia municipale. Il tunisino è stato arrestato, ma successivamente il Pm di turno ne ha disposto la liberazione ai sensi di legge. Si tratta in ogni caso dell’84° arresto eseguito dal Nosu nell’ultimo anno di attività.