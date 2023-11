Fermato mentre vende hashish: arrestato uno spacciatore diciottenne

Nella tarda mattinata di venerdì 24 novembre una pattuglia della Polizia, transitando in via Mascagni durante un ordinario servizio di controllo, ha sottoposto a controllo due persone impegnati in uno scambio sospetto. Gli agenti hanno bloccato entrambi prima che si allontanassero: l'acquirente, un pregiudicato di origini campane già noto agli operatori, ancora stringeva in mano lo stupefacente appena acquistato - 3 grammi di hashish - che gli è stato sequestrato e gli è costato una segnalazione amministrativa alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.

Il pusher, un 18enne tunisino irregolare sul territorio nazionale, sottoposto anch’egli a perquisizione personale è stato trovato in possesso dei 10 euro appena ricevuti, e anche ulteriori 80 nascosti nel giubbotto insieme a un coltellino con tracce di hashish sulla lama: tutto il materiale è stato sequestrato.

Il giovane è stato arrestato nella flagranza del reato di spaccio di stupefacenti e, dopo un passaggio in ufficio per il fotosegnalamento e le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno è stato ristretto nelle camere di sicurezza della Questura e nella mattina di sabato 25 novembre è stato scortato dai poliziotti in Tribunale. Il giudice ha convalidato l'arresto e, a seguito della richiesta da parte del difensore, è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora a Pisa, con aggiornamento del processo al prossimo 15 dicembre.