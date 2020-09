Pontedera: arrestato 22enne per spaccio

I Carabinieri di Pontedera hanno arrestato nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 settembre un 22enne rumeno per spaccio di stupefacenti. Il giovane è stato fermato dopo aver ceduto un grammo di hashish ad un ragazzo del luogo. Dopo le formalità di rito per il 22enne sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata odierna davanti al Tribunale di Pisa.

