Vecchiano, spacciatore sorpreso in una cava abbandonata: arrestato

Nel corso di un servizio mirato al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti nelle aree boschive, i carabinieri della stazione di Migliarino e delle stazioni forestali di Pisa e San Rossore hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio, un trentenne. A Vecchiano, nei pressi di una cava abbandonata, i militari hanno sorpreso due persone che avevano allestito un bivacco e che, alla vista dei militari, si sono dati alla fuga in due direzioni diverse.

I carabinieri, dopo un breve inseguimento a piedi, sono riusciti a raggiungere uno dei due uomo e lo hanno arrestato, mentre l’altro è riuscito a far perdere le proprie tracce. L’arrestato è stato sorpreso in possesso di 37 dosi di cocaina del peso complessivo di 34,04 grammi, di un pezzo di hashish del peso complessivo 4,61 grammi, della somma di 441 euro, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Nella mattinata di lunedì 7 novembre si è tenuto il giudizio direttissimo al termine del quale nei confronti dell’arrestato è stata applicata la misura cautelare personale del divieto di dimora nella Provincia di Pisa.