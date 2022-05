Beccato mentre spaccia hashish: fermato vicino alla stazione

Un atteggiamento sospetto e poi uno scambio realizzato di nascosto con il conducente di un'auto che si era soffermata in via Gramsci. Sono stati questi due particolari a provocare l'intervento di una pattuglia della Polizia che nella serata di domenica 1 maggio stava transitando nella zona. Gli agenti sono riusciti a fermare l'uomo protagonista della scambio, che alla vista dei poliziotti ha tentato di allontanarsi e nascondere il denaro ricevuto dal guidatore della vettura.

Accompagnato in Questura, l'uomo è stato identificato come un cittadino senegalese di 43 anni. Addosso al soggetto sono stati ritrovati circa 4 grammi di hashish e perciò, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato arrestato e ha trascorso la notte tra domenica e lunedì in una cella di sucrezza della Questura. Nella mattinata di lunedì 2 maggio è stato sottoposto al processo presso il Tribunale di Pisa: il giudice ha convalidato l'arresto e, a seguito di richiesta dei termini a difesa, è stata rinviata la discussione nel merito con scarcerazione del medesimo e contestuale sottoposizione alla misura cautelare dell'obbligo di firma in Questura.