Via vai sospetto in un'abitazione di via Fucini: blitz della Polizia

Le pattuglie della Squadra Volanti della Questura hanno effettuato stamani, 30 settembre alle ore 7, un blitz in via Fucini, dove alcuni residenti avevano segnalato un'occupazione abusiva al secondo piano di uno stabile. I referenti della zona avevano segnalato ai poliziotti, nello specifico, di aver notato nordafricani nell'immobile, e un viavai sospetto dall'appartamento. Così è partita l'azione stamani: i poliziotti hanno circondato lo stabile e, dopo aver presidiato tutte le possibili vie di fuga, hanno fatto irruzione, sorprendendo nel sonno tre giovani maghrebini.

Due sono rimasti fermi così come loro intimato, mentre un terzo, poi identificato per un tunisino 23enne, ha tentato di ingerire delle dosi termosaldate di stupefacente, subito bloccato dagli operatori abituati a tale tipo di reazione. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro 5 dosi di cocaina e una dose di hashish, per un peso complessivo di circa 3 grammi, nonché la cifra di oltre 1.700 euro, un taglierino e materiale atto al confezionamento dello stupefacente in singole dosi.

I due occupanti dell'immobile a cui non è stato contestato alcun reato sono stati messi a disposizione dell'Ufficio Immigrazione per le verifiche sulla loro permanenza sul territorio nazionale, mentre il 23enne trovato in possesso di stupefacente, peraltro con a carico la misura cautelare dell'obbligo di firma presso il locale comando Polizia Municipale, a seguito del suo arresto avvenuto lo scorso 18 luglio per fatti analoghi, è stato tratto in arresto per detenzione a i fini di spaccio di stupefacenti. su disposizione del Pubblico Ministero di Turno alle ore 12 di oggi è stato condotto in Tribunale per il processo. Il giudice ha convalidato l'arresto e, a seguito della richiesta dei termini a difesa, ha rinviato la discussione sul merito al 19 ottobre, applicando la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Pisa.