I finanzieri del Comando Provinciale di Pisa hanno arrestato in flagranza di reato un 43enne tunisino per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, sequestrandogli svariate dosi di cocaina, hashish ed eroina.

Tutto è partito dal controllo attivato in una via centrale di Cascina, in prossimità di un istituto scolastico: i militari hanno assistito alla cessione di un involucro di eroina da parte del soggetto straniero a favore di un italiano del luogo. E' quindi scattato l'intervento, insieme alle unità cinofile, con i cani 'Frazy' e 'Delphy'. In possesso dell'uomo sono state rinvenute ulteriori 10 dosi di cocaina, una di hashish e 5 involucri di eroina, più denaro in contante provento dello spaccio e un telefono cellulare. Gli accertamenti si sono quindi spostati presso l'abitazione dell'indagato, dove è stato trovato materiale di confezionamento per la rivendita delle dosi.

La sostanza stupefacente, nel complesso, avrebbe fruttato oltre mille euro all'indagato, che è stato denunciato dai finanzieri anche per ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato. L'uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria pisana che, all’indomani del fermo, ha disposto l’udienza del procedimento speciale del giudizio direttissimo. Ne èseguito un primo provvedimento di obbligo di dimora e di firma, nelle more di più approfonditi accertamenti.

Dall’inizio dell’anno, l’attività svolta dal Comando Provinciale di Pisa della Finanza ha permesso di sequestrare circa 150 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, eroina, hashish e marijuana e di segnalare alla compente Prefettura 24 soggetti.